Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен на встрече в Минске

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовят депутаты Верховной рады, будет представлен на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом в понедельник заявила представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко.

"Законопроект, который проходит консультации в рабочей группе депутатов из коалиции (Рады), будет представлен на заседании минской группы, которую ведет (представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина) Геращенко", - сообщила она.

Луценко добавила, что законопроект носит название "Особенности госполитики по возобновлению государственного суверенитета в Донбассе". Его ключевой целью она обозначила обеспечение обороны страны и реинтеграцию региона.

"Законопроект вырабатывает базу, которая позволит установить четкий статус отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (территории провозглашенных республик - прим. ТАСС)", - пояснила она.

По словам Луценко, в регионе будет также создан подчиненный президенту Украины штаб, в который войдут представители Генерального штаба, Службы безопасности Украины, полиции, МЧС, а также областных военно-гражданских администраций и министерство по реинтеграции Донбасса. "Этот штаб будет заниматься решением вопросов безопасности, гуманитарными проблемами, - сказала она. - Штаб будет также решать социальные проблемы населения - выдавать свидетельства о рождении, нотариальные справки и т.д., осуществлять выплаты в этом регионе".

При этом, по словам Луценко, законопроектом закреплено, что "Украина намерена возобновить суверенитет (над Донбассом - прим ТАСС) только политико-дипломатическим путем".

"Все будет в рамках Минских соглашений, - заверила она. - Это и отвод войск, и разминирование, и освобождение пленных. ОБСЕ продолжит круглосуточно выполнять свою роль с применением технических средств". "Однако, - заметила Луценко, - это не исключает введения полицейской или другой миротворческой миссии".

"То есть законопроект закрепляет позицию Украины перед международным сообществом, подтверждает, что мы не отрезаем эту территорию, а направляем все силы на реинтеграцию Донбасса", - заявила Луценко.