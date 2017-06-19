Представитель ЛНР: законопроект о реинтеграции Донбасса сделает Порошенко диктатором

ЛУГАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Руководство Украины принятием противоречащего законодательству страны закона о реинтеграции Донбасса пытается наделить президента диктаторскими полномочиями и легализовать гражданскую войну на Юго-Востоке в глазах мирового сообщества. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время планируют рассмотреть разработанный по поручению президента страны Петра Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. По словам Порошенко, документ охватывает ряд мероприятий, необходимых для обеспечения реинтеграции региона в состав Украины и определения его правового режима.

"Основная цель так называемого закона о реинтеграции Донбасса - это наделение Порошенко диктаторскими полномочиями, которые тот не смог получить в 2014 году, когда началась силовая операция в Донбассе. Однако три года промывания мозгов позволили вбросить в общество и этот законопроект", - сказал Мирошник, отметив, что "следующим шагом может стать вопрос о внесении в Раду закона о преемственности власти на Украине, предусматривающий закрепление за многодетной семьей Порошенко престолонаследования".

Представитель ЛНР заявил, что подписанный в апреле 2014 года тогдашним и. о. президента Украины Александром Турчиновым указ о введении в Донбассе так называемого режима АТО (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) противоречит статье 17 Конституции страны, запрещающей использовать вооруженные силы против своих граждан.

"Данный указ подписывал не Порошенко, а и. о. президента Турчинов, но сейчас, видимо, Порошенко, это стало беспокоить, потому и нужно легализовать гражданскую войну в Донбассе", - пояснил Мирошник.