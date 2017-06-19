Советник Трампа: расследования по РФ могут обойтись США в десятки миллионов долларов

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ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Разного рода расследования, которые касаются роли России в предвыборной кампании 2016 года в США, могут обойтись американским налогоплательщикам в десятки миллионов долларов. Об этом старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в понедельник в интервью телекомпании Fox.
Она напомнила, что сейчас идет целый ряд "разбирательств, продолжающихся в общей сложности многие месяцы". "Мы начинаем пускать на ветер с этим делом десятки миллионов долларов из средств налогоплательщиков. Если там есть что расследовать, то хотелось бы об этом услышать", - сказала Конуэй.
Советница президента США Дональда Трампа, руководившая в прошлом его предвыборной кампанией, напомнила, что он и сам не раз говорил о том же.
Комментируя высказывания Конуэй, сетевое издание Washington Examiner напомнило, что разного рода расследования идут уже почти год, но "никаких подтверждений сговора между официальными лицами из окружения Трампа и Россией не было и нет".
Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ все это время обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборные процессы США на стороне Трампа. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне не раз отвергали подобные инсинуации.