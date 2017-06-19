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Мэй: британо-ирландская граница после Brexit должна быть как можно менее заметной

Международная панорама
19 июня, 19:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметила уникальное значение границы между Великобританией и Ирландией

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британо-ирландская граница после выхода Соединенного Королевства из ЕС должна остаться как можно менее заметной, поскольку ее значение уникально. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, состоявшейся после их переговоров на Даунинг-стрит, 10.

"Я лично привержена тому, чтобы было принято практическое решение, которое бы признало уникальность сухопутной границы с Ирландией с учетом ее социального, культурного, экономического и политического контекста, границы, которую ежедневно пересекает так много людей", - констатировала она. Мэй выразила пожелание, чтобы эта граница и после Brexit была бы как можно менее заметной.

Brexit неизбежно приведет к выходу из ЕС Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, в то время как независимая Республика Ирландия останется в блоке. По этой причине население обеих территорий, многие жители которых имеют между собой неразрывные связи, опасается, что в Ирландии возникнет сухопутная граница между Соединенным Королевством и ЕС.

19 июня в Брюсселе начались переговоры об условиях Brexit. Как ожидается, они продлятся два года.

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Мэй, Тереза
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