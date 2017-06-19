Мэй: британо-ирландская граница после Brexit должна быть как можно менее заметной

Кондратьев: первый матч Кубка конфедераций в Сочи прошел на высоком организационном уровнеСпорт 19 июня, 20:33
Тренер австралийцев разочарован поражением в матче Кубка конфедераций с немцамиСпорт 19 июня, 20:24
Инфантино назвал прекрасной организацию Кубка конфедераций в РоссииСпорт 19 июня, 20:06
Sky: теракт у лондонской мечети совершил 47-летний Даррен ОсборнМеждународная панорама 19 июня, 19:58
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедерацийСпорт 19 июня, 19:54
ЕС и Лондон согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров по BrexitМеждународная панорама 19 июня, 19:54
Все старые турникеты московского метро планируют заменить на новые до конца годаМосква 19 июня, 19:47
Экономические отношения России и Бразилии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 19:43
Глава Сочи пригласил коллег из городов-побратимов на ЧМ-2018Спорт 19 июня, 19:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британо-ирландская граница после выхода Соединенного Королевства из ЕС должна остаться как можно менее заметной, поскольку ее значение уникально. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, состоявшейся после их переговоров на Даунинг-стрит, 10.
"Я лично привержена тому, чтобы было принято практическое решение, которое бы признало уникальность сухопутной границы с Ирландией с учетом ее социального, культурного, экономического и политического контекста, границы, которую ежедневно пересекает так много людей", - констатировала она. Мэй выразила пожелание, чтобы эта граница и после Brexit была бы как можно менее заметной.
Brexit неизбежно приведет к выходу из ЕС Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, в то время как независимая Республика Ирландия останется в блоке. По этой причине население обеих территорий, многие жители которых имеют между собой неразрывные связи, опасается, что в Ирландии возникнет сухопутная граница между Соединенным Королевством и ЕС.
19 июня в Брюсселе начались переговоры об условиях Brexit. Как ожидается, они продлятся два года.