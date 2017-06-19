ЕС и Лондон согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания согласовали даты, организацию и приоритеты двухлетних переговоров по выходу королевства из сообщества. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
"Мы согласовали даты, организацию и приоритеты переговоров", - сказал он.