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СМИ: ВВС коалиции нанесли удар по поселку в Сирии, погибли 12 человек

Международная панорама
19 июня, 23:59 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 19, июня. /ТАСС

В результате воздушных атак США и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц погибли более 200 мирных граждан

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БЕЙРУТ, 19 июня. /ТАСС/. ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в понедельник сирийский поселок Телль-Шаер поблизости от границы с Ираком. Как сообщило агентство SANA, жертвами авианалета стали 12 человек, принадлежавших к одной семье.

Телль-Шаер расположен в провинции Хасеке. В результате воздушных атак США и их союзников в соседних провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор менее чем за месяц погибли более 200 мирных граждан.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые штурмуют город Ракка. Этот административный центр одноименной провинции, находящийся на реке Евфрат, служит главным форпостом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.

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