СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил в понедельник американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте.

Три составных части

По их сведениям, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению "Талибан" в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.

На третьем месте стоит важность сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией, отмечает источник ресурса.

Не прописана роль соседей

BuzzFeed в публикации обращает внимание на схожесть данного документа со стратегией администрации Барака Обамы образца 2015 года, когда курс на "перезагрузку" отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения. У Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО, пояснил ресурс.

В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине, когда США поддержали переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции, между странами началось резкое ухудшение отношений. США заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Россия ввела ответные санкции, объявила о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с "угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий".

В конце 2016 г. США ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".