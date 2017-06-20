Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ

Международная панорама
20 июня, 3:21 дата обновления: 20 июня, 3:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Одним из краеугольных постулатов программы является важность сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Jacquelyn Martin

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил в понедельник американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте.

Три составных части

По их сведениям, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению "Талибан" в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.

На третьем месте стоит важность сохранения отношений "стратегической стабильности" с Россией, отмечает источник ресурса.

Не прописана роль соседей

BuzzFeed в публикации обращает внимание на схожесть данного документа со стратегией администрации Барака Обамы образца 2015 года, когда курс на "перезагрузку" отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения. У Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО, пояснил ресурс.

В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине, когда США поддержали переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции, между странами началось резкое ухудшение отношений. США заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Россия ввела ответные санкции, объявила о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с "угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий".

В конце 2016 г. США ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США справятся с режимом в КНДР
2
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
3
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
4
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
5
МЧС предупреждает об аномальной жаре и грозах в Кемеровской области в ближайшие сутки
6
СМИ: в свободный доступ попали личные данные почти 200 млн американских избирателей
7
"Нафтогаз" заинтересован в транзите газа из РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама