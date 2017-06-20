Reuters: два голландских журналиста похищены повстанцами в Колумбии

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Двое журналистов из Нидерландов были похищены членами повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на местных военных.
По его информации, 62-летний репортер и 58-летний оператор были взяты в плен в муниципалитете Эль-Тарра на границе с Венесуэлой.
АНО начала формироваться в начале 1960-х под влиянием событий Кубинской революции, но впервые заявила о себе в 1964 году. Правительство Колумбии и члены "Армии национального освобождения" ведут мирные переговоры в столице Эквадора, Кито, без заключения предварительного соглашения о прекращении огня, поэтому боевики продолжают вооруженную борьбу против государства.