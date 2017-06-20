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Неизвестные напали на охранников военной базы США в Афганистане, есть жертвы

Международная панорама
20 июня, 9:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Восемь охранников американской военной базы в провинции Парван на востоке Афганистана погибли, еще двое получили ранения в результате нападения неизвестных. Об этом сообщило 20 июня агентство "Синьхуа".

По его данным, инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник рядом с базой. Охранники, граждане Афганистана, на автомобиле направлялись на авиабазу Баграм, но попали в засаду - неизвестные открыли по ним стрельбу. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Начато расследование. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Баграм является основной военной базой США и НАТО в Афганистане.

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