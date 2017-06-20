Президент Франции принял отставку министра вооруженных сил

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ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял поданное ему министром вооруженных сил страны Сильви Гулар прошение об отставке. Об этом сообщил Елисейский дворец.
"Президент Франции высказал при этом свое согласие с ее позицией", - говорится в заявлении администрации Эмманюэля Макрона. "Данный вопрос об отставке обсуждался в последние дни Гулар с президентом и премьер-министром страны", - сообщил Елисейский дворец.
Министр мотивировала свою отставку и нежелание входить в новый состав правительства, который будет объявлен на днях, тем, что намерена разобраться с возникшими подозрениями в нарушении законов со стороны представителей партии "Демократическое движение", членом руководства которого она является.
Гулар подчеркнула в своем заявлении, что "намерена доказать свою добрую волю" в связи с утверждениями о хищении ею средств Европейского парламента методом создания фиктивных рабочих мест. По утверждениям газеты Le Mond, Гулар оплачивала таким образом труд людей, которые не появлялись в Европарламенте в Страсбурге, а продолжали работать в аппарате партии.
Ранее премьер-министр Франции Эмманюэль Макрон предупредил членов правительства, что любой из них, против кого будет начато юридическое расследование, будет вынужден немедленно покинуть правительство. В то же время в дальнейшем он подтверждал свое полное доверие Сильви Гулар, против которой ведется на данном этапе лишь предварительное расследование.
Как сообщил телеканал BFM-TV, "вопрос о Гулар, судя по всему, долго обсуждался на сегодняшней встрече между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Эдуаром Филиппом".