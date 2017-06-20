Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канцлер Австрии: Европа выступает против санкций США в отношении газопроводов России

Международная панорама
20 июня, 12:00 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 20, июня. /ТАСС

По словам Кристиана Керна, "газ должен стать технологией, которая свяжет переход к чистой энергии, нельзя делать ставку на уголь"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Канцлер Австрии Кристиан Керн

Канцлер Австрии Кристиан Керн

© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Европа выступает против давления США на европейские компании, которые участвуют в совместных проектах с Россией по поставкам газа на европейский рынок. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Кристиан Керн на Австрийском всемирном саммите в защиту климата.

"Газ должен стать технологией, которая свяжет переход к чистой энергии, нельзя делать ставку на уголь. Досадно, что Сенат США на прошлой неделе принял решение расширить угрозу санкций на все предприятия, которые принимают участие в совместных энергетических проектах с Россией. Речь конкретным образом идет о строительстве новых газопроводов, которые должны компенсировать сокращение разведки и добычи в Северном море", - подчеркнул Керн.

"Я не могу принять такой подход. Европа должна самостоятельно решать, как покрывать свои энергетические потребности. Для нас важно, чтобы у нас на предприятиях были обеспечены рабочие места. И мы не принимаем законопроект, поддерживаемый американским Сенат, который считает, что поставки сжиженного природного газа США должны найти новый рынок сбыта в Европе", - отметил австрийский канцлер.

По его словам, "нельзя продвигать политические интересы экономическим путем". "Мы будем защищаться и будем учитывать европейские, австрийские интересы", - подытожил Керн.

15 июня Сенат Конгресса США одобрил новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Документ теперь должна принять Палата представителей, после чего он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия Австрия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
15
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
2
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Россия не готовит требований к США в ответ на план Тиллерсона
6
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
7
Водолазы приступили к поиску подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Темы дня
Загрузка...
Реклама