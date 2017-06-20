Канцлер Австрии: Европа выступает против санкций США в отношении газопроводов России

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ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Европа выступает против давления США на европейские компании, которые участвуют в совместных проектах с Россией по поставкам газа на европейский рынок. Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Кристиан Керн на Австрийском всемирном саммите в защиту климата.
"Газ должен стать технологией, которая свяжет переход к чистой энергии, нельзя делать ставку на уголь. Досадно, что Сенат США на прошлой неделе принял решение расширить угрозу санкций на все предприятия, которые принимают участие в совместных энергетических проектах с Россией. Речь конкретным образом идет о строительстве новых газопроводов, которые должны компенсировать сокращение разведки и добычи в Северном море", - подчеркнул Керн.
"Я не могу принять такой подход. Европа должна самостоятельно решать, как покрывать свои энергетические потребности. Для нас важно, чтобы у нас на предприятиях были обеспечены рабочие места. И мы не принимаем законопроект, поддерживаемый американским Сенат, который считает, что поставки сжиженного природного газа США должны найти новый рынок сбыта в Европе", - отметил австрийский канцлер.
По его словам, "нельзя продвигать политические интересы экономическим путем". "Мы будем защищаться и будем учитывать европейские, австрийские интересы", - подытожил Керн.
15 июня Сенат Конгресса США одобрил новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Документ теперь должна принять Палата представителей, после чего он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.