Президент Бразилии заявляет, что его поддерживает большинство партий в парламенте страны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что пользуется поддержкой большинства партий парламента страны.

"В нашем парламенте представлены 28 политических партий. Там, конечно, есть представители оппозиции, но должен сказать, что 21 политическая партия поддерживает наше правительство", - сказал Темер во вторник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В октябре 2015 года в отношении Темера и экс-президента Бразилии Дилмы Русефф было начато расследование об использовании незаконных источников финансирования при проведении предвыборной кампании Русефф в 2014 году. 9 июня Высший избирательный суд оправдал Темера и Русефф, однако оппозиция обжаловала вердикт.

В середине мая в отношении Темера были выдвинуты обвинения в попытке подкупа председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф.