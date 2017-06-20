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ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

Международная панорама
20 июня, 17:31 UTC+3

С точки зрения США, беспилотник приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу, сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve

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Материал из 1 страницы
Беспилотный летательный аппарат Shahed 129

Беспилотный летательный аппарат Shahed 129

© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

О канале связи между РФ и США

Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.

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