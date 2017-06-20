ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

О канале связи между РФ и США

Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.