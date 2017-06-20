Елизавета II отказалась от кареты для поездки в парламент

ЛОНДОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Королева Великобритании Елизавета II отказалась от кареты и короны во время своей поездки в парламент, где 21 июня она выступит с тронной речью, открывая первую сессию законодательного органа нового созыва. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили 20 июня в Букингемском дворце.

"Кареты не будет, а королева будет одета в повседневное платье и шляпу", - сообщила собеседница агентства. В Букингемском дворце, который является официальной лондонской резиденцией монарха, решение пересадить Елизавету II из золоченой кареты в автомобиль пояснили тем, что тронная речь в этом году была отложена до последнего момента.

"Церемония открытия сессии парламента изначально была запланирована таким образом, чтобы состояться спустя два дня после парада в честь дня королевы", - рассказали корреспонденту ТАСС. Торжественный парад прошел 17 июня, а тронная речь должна была быть произнесена 19 июня. Однако в свете того, что переговоры между правящей Консервативной партией с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии о поддержке в парламенте до сих пор не завершены, появление монарха в парламенте было отсрочено на два дня.

"Для того, чтобы позволить Ее Величеству принять участие в церемонии открытия сессии парламента в рамках поддержки парламентаризма и конституционного процесса, программа королевы была пересмотрена. Учитывая измененный календарь, церемония открытия сессии парламента пройдет при сокращенных церемониальных элементах", - сообщили в Букингемском дворе. Вместе с тем во время произнесения речи корона на голове монарха все же будет. Перед входом Палату лордов на голову Елизаветы II водрузят главную государственную корону, которую венчает один из самых крупных в мире ограненных алмазов "Кохинур" весом в 105 карат.

Несмотря на то, что тронная речь является формальностью, она имеет важнейшее значение для британской монархии, так как подчеркивает историческое место королевы и ее главенство в структуре государства. Во время своего выступления в среду Елизавета II представит программу деятельности правительства на предстоящие два года. Эта речь пишется членами кабинета министров и утверждается канцелярией премьера. Сама же королева не имеет права вносить в нее какие-либо изменения, даже если она не одобряет выдвигаемых правительством предложений.

С момента коронации в 1953 Елизавета II всего дважды пропустила эту церемонию. В 1959 и 1963 годах она не появлялась в парламенте, поскольку была беременна - вместо нее речь тогда читал с ее позволения лорд-канцлер, спикер Палаты лордов. В целом же первые упоминания о тронной речи в парламенте относятся к XVI веку, а нынешний вид церемония приобрела в 1852 году, когда парламент был заново открыт после пожара 1834 года.