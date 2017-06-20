Глава МИД Франции: Париж не стремится к изоляции Москвы

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Франция не стремится к изоляции России от Европы, а также ее экономическому ослаблению. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Хотел бы отметить со своей стороны, что мы не стремимся ни к изоляции России от Европы, ни к ее экономическому и финансовому ослаблению", - подчеркнул он.
По его словам, Франция намерена бороться с терроризмом совместными усилиями с Россией. "Мы намерены бороться с этим злом и собираемся делать это совместными усилиями", - сказал он. Ле Дриан также заявил, что Париж продолжит консультации с Москвой по Сирии в последующие дни в духе взаимного доверия.
Ле Дриан также заявил, что Франция и Германия готовы продолжать усилия в нормандском формате для выполнения минских договоренностей по Украине в кратчайшие сроки. "В рамках нормандского формата Франция и Германия готовы продолжать свою посредническую роль для того, чтобы минские соглашения были претворены в кратчайшие сроки", - сказал он.
Глава французского дипведомства также сообщил, что пригласил своего российского коллегу на переговоры в Париж. "Надеюсь, что диалог будет продолжаться в конструктивном духе и следующим этапом будет наша встреча в Париже, куда я пригласил моего друга - господина Лаврова", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ.