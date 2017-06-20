Трамп заявил, что попытки Китая повлиять на КНДР не увенчались успехом

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что усилия Китая и лично председателя КНР Си Цзиньпина по оказанию влияния на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы, не увенчались успехом. Об этом он написал во вторник на своей странице в сети Twitter.
While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 June 2017
"Хотя я высоко ценю усилия председателя Си [Цзиньпина] и Китая, направленные на то, чтобы помочь с Северной Кореей, они не сработали, - написал Трамп. - По крайней мере, Китай пытался"!
Ранее американский президент заявлял, что руководство КНР намеревалось оказать влияние на КНДР с тем, чтобы добиться от Пхеньяна прекращения проведения ракетных пусков и ядерных испытаний.
На следующей неделе Трамп примет в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина, чтобы обсудить двусторонние отношения, а также угрозу со стороны КНДР.