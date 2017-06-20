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Глава МИД Швеции призвала государства Балтийского моря поддерживать диалог с РФ

Международная панорама
20 июня, 23:55 UTC+3 РЕЙКЬЯВИК /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Маргот Валльстрём считает, что с Россией "можно вести диалог и конструктивное взаимодействие, поскольку есть общие интересы"

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РЕЙКЬЯВИК /Исландия/, 20 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Совет государств Балтийского моря (СГБМ) должен оставаться площадкой для диалога между странами региона и Россией. Об этом заявила во вторник глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, выступая на пресс-конференции после состоявшейся в Рейкьявике министерской сессии Совета.

"Нам необходимо поддерживать диалог с Россией. Что бы мы ни думали о ситуации с Крымом и на востоке Украины, для обсуждения этих вопросов существуют другие форматы. Нам нужно сохранять Россию в качестве партнера, с которым можно вести диалог и конструктивное взаимодействие, поскольку у нас есть общие интересы. Для поддержания такого диалога с Россией СГБМ необходим", - отметила глава шведской дипломатии, по словам которой еще одной площадкой для конструктивного взаимодействия с Россией остается Арктический совет.

Сессия СГБМ на уровне глав МИД состоялась в первый раз с 2013 года, когда она проходила в городе Пионерском Калининградской области в период председательства РФ в Совете. Планировавшийся в финском Турку в 2014 году саммит СГБМ был отменен, как и министерская сессия, которая должна была состояться в Эстонии в 2015 году. В 2016 году Польша провела у себя сессию Совета на уровне заместителей глав МИД.

Совет был учрежден 25 лет назад по инициативе руководителей МИД Германии и Дании как форум для содействия сотрудничеству в регионе, поддержания в нем стабильности и укрепления демократии. Членами Совета являются Дания, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, а также Еврокомиссия.

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