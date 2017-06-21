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Reuters: тори продолжают работать над укреплением взаимного доверия с юнионистами

Международная панорама
21 июня, 1:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

Партии "демонстрируют приверженность укреплению союза" между составными частями Великобритании, отметил источник агентства

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Консервативная партия Великобритании продолжает вести работу над заключением соглашения с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии о поддержке со стороны последней действий тори в Палате общин британского парламента. Об этом источник в рядах консерваторов сообщил во вторник агентству Reuters.

"Переговоры с ДЮП ведутся, и мы продолжаем заниматься выработкой механизмов доверия и поддержки", - информировал источник. По его утверждению, обе партии "демонстрируют приверженность укреплению союза" между составными частями Великобритании, а также "ведению борьбы с терроризмом, осуществлению Brexit и обеспечению процветания во всем Соединенном Королевстве". Собеседник агентства также подчеркнул важность того, чтобы правительство продолжало полноценно исполнять свои функции во время ведения этих переговоров.

В среду королева Великобритании Елизавета II выступит в парламенте с тронной речью, в которой представит программу действий правительства на ближайшие два года. Провал переговоров с ДЮП поставил бы под сомнение способность лишенного парламентского большинства правительства Терезы Мэй выполнить эту программу. Это касалось бы в том числе и переговоров с Брюсселем об условиях Brexit, которые официально стартовали 19 июня.

Во вторник источники телеканала Sky News в ДЮП сообщили о том, что дискуссия юнионистов с тори не пошла по тому сценарию, на который рассчитывали в Белфасте. В этой связи представители ДЮП призвали консерваторов подойти к переговорам с большей серьезностью, предупредив, что тори не могут рассчитывать на их поддержку при голосовании в парламенте как на нечто само собой разумеющееся. Однако позднее политический обозреватель телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" Лора Кюнсберг сообщила, что, по имеющейся у нее информации, консерваторы и юнионисты все- таки смогут заключить соглашение, а объявлено о нем будет 22 июня.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин. Однако по сравнению с прежним созывом этой палаты, тори потеряли 13 мандатов, в результате чего лишились права на самостоятельное формирование правительства парламентского большинства, для чего необходимо иметь 326 мест в нижней палате. Это существенно ослабило позиции Терезы Мэй, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь большинства в законодательном органе власти. Таким образом Мэй удалось получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.

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