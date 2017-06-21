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WP: при рассмотрении в Конгрессе США санкций против РФ возникнут процедурные проблемы

Международная панорама
21 июня, 1:33 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

По данным газеты, проблема заключается в том, что рассмотрение нижней палатой данной инициативы станет нарушением конституционных норм

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США может столкнуться с процедурными проблемами при рассмотрении законопроекта о новых санкциях в отношении Ирана и России, принятого ранее Сенатом Конгресса США. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на помощников комитета палаты по доходам и расходам.

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Проблема заключается в том, что рассмотрение нижней палатой данной инициативы станет нарушением конституционных норм, согласно которым законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть внесены и приняты именно Палатой представителей. "Мы работаем над этими вопросами с нашим руководством, а также с юридическим комитетом, чтобы разрешить их как можно скорее", - сказал собеседник издания.

Демократы уже заявили, что данную проблему можно легко устранить и она лишь используется для того, чтобы затормозить принятие законопроекта. "Это не что иное, как тактика по замедлению процесса. Не надо вводить общественность в заблуждение, используя сложные для восприятия парламентские процедуры", - сказал журналистам конгрессмен Элиот Энгл, давний сторонник усиления антироссийских санкций.

В профильном комитете по иностранным делам корреспонденту ТАСС данную ситуацию пока никак не прокомментировали. Представители комитета по доходам и расходам в свою очередь в беседе с ТАСС предпочли воздержаться от ответа на вопрос, рассматривает ли сейчас комитет этот документ.

Верхняя палата Конгресса на прошлой неделе подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. Помимо этого, сенаторы хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Для этого президент должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия изменила свою политику по ряду направлений, в том числе по Сирии и Украине. После изучения представленных материалов в течение 30 дней обе палаты должны будут высказать свое мнение посредством принятия резолюции.

Также предусмотрены санкции для тех, кто сотрудничает с российским оборонным сектором или же инвестирует в строительство Россией трубопроводов для экспорта энергоресурсов.

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