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Связанные с ИГ боевики ворвались в здание школы в южной части Филиппин

Международная панорама
21 июня, 4:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Боевики экстремистской группировки "Мауте" взяли в заложники учеников, сообщили представители местной полиции

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Боевики, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ворвались в среду в здание школы в южной части Филиппин. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам представителей местной полиции, боевики взяли в заложники учеников.

23 мая боевики экстремистской группировки "Мауте", связанной с ИГ, атаковали силы безопасности Филиппин в городе Марави на острове Минданао. С тех пор в этом городе продолжается боевая операция, которую силы безопасности ведут против террористов. Ранее Генштаб ВС Филиппин сообщал, что правительственным войскам удалось уничтожить на юге страны около 120 боевиков "Мауте", еще примерно 100 исламистов были окружены.

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