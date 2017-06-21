МО Белоруссии: НАТО усилила приграничную группировку войск в ответ на учения "Запад-2017

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Страны НАТО отреагировали на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" усилением группировки войск на границе Союзного государства. Об этом в среду заявил журналистам министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"Они под этот шумок уже 12 тыс. натовских войск около границы сосредоточили, в том числе более 7 тыс. американских, кроме национальных Вооруженных сил государств, с которыми граничим", - сказал министр.

"А у нас плановые учения, у нас защита Союзного государства, у нас оборонительная тематика", - отметил Равков. Ранее он сообщал, что на маневры будут приглашены иностранные наблюдатели.

"Подготовка к учениям ведется планово", - рассказал Равков, отметив, что Белоруссия при подготовке к маневрам не выходит из годового бюджета.

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В учениях будут задействованы по три тысячи военных от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.