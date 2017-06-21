Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МО Белоруссии: НАТО усилила приграничную группировку войск в ответ на учения "Запад-2017

Международная панорама
21 июня, 13:31 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, июня. /ТАСС

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Страны НАТО отреагировали на предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" усилением группировки войск на границе Союзного государства. Об этом в среду заявил журналистам министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"Они под этот шумок уже 12 тыс. натовских войск около границы сосредоточили, в том числе более 7 тыс. американских, кроме национальных Вооруженных сил государств, с которыми граничим", - сказал министр.

"А у нас плановые учения, у нас защита Союзного государства, у нас оборонительная тематика", - отметил Равков. Ранее он сообщал, что на маневры будут приглашены иностранные наблюдатели.

"Подготовка к учениям ведется планово", - рассказал Равков, отметив, что Белоруссия при подготовке к маневрам не выходит из годового бюджета.

Совместные учения России и Белоруссии "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В учениях будут задействованы по три тысячи военных от каждой из сторон, Россия также представит около 280 единиц техники, в том числе до 25 летательных аппаратов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
10
"Друг Гельмут": как канцлеру ФРГ удавалось найти общий язык со всеми лидерами России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ вызван в МИД Швеции для объяснений по инциденту о самолетах
2
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
3
Песков опроверг сообщения об ошибке в показанных Путиным Стоуну кадрах операции в Сирии
4
Песков: ответ РФ на расширение санкций США будет основан на принципе взаимности
5
Киев обратится в Международную морскую организацию из-за строительства Керченского моста
6
Кремль пока не ознакомился с посланием эмира Катара Путину
7
Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО
Темы дня
Загрузка...
Реклама