Елизавета II: правительство будет добиваться широкого консенсуса в переговорах по Brexit

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании будет добиваться максимально широкого консенсуса в переговорах по Brexit. Об этом королева Великобритании Елизавета II заявила в среду, выступая с тронной речью в парламенте.
"Приоритетная задача моего правительства состоит в том, чтобы обеспечить наиболее выгодное соглашение по мере того, как страна покидает Европейский союз. Мои министры привержены сотрудничеству с парламентом, с администрациями автономных частей страны, с деловыми кругами и другими, чтобы создать максимально широкий консенсус в отношении будущего страны за пределами Европейского союза", - отметила британский монарх.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям прекращения членства страны в блоке стартовали 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у национальных парламентов будет полгода на ратификацию достигнутой сделки.
Как было решено в понедельник на первой встрече между главными переговорщиками Великобритании и ЕС, диалог будет изначально вестись в рамках трех рабочих групп - по правам граждан, по урегулированию финансовых вопросов и по другим проблемам разделения.
Вопрос о границе между Ирландией (членом ЕС - прим. ТАСС) и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, будет обсуждаться отдельно. Дискуссии о будущих торговых отношениях между Великобританией и странами Евросоюза должны начаться лишь на втором этапе переговоров, предположительно в 2018 году.
Во время своего традиционного выступления монарх представила программу деятельности правительства на ближайшие два года. В этой программе представлены 27 законопроектов и восемь из них посвящены Brexit.
Зачитав речь, подготовленную для нее канцелярией премьер-министра Терезы Мэй, королева открыла первую сессию законодательного органа нового созыва. Он был сформирован по итогам выборов, прошедших 8 июня.