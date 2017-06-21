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Источник в кабмине ФРГ: совет ЕС продлит санкции в отношении России

Международная панорама
21 июня, 15:46 дата обновления: 21 июня, 15:59 UTC+3

Вопрос о продлении ограничительных мер будет обсуждаться в ходе рабочего ужина глав государств и правительств Евросоюза

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Зал заседаний в здании Европейского Совета, Брюссель

© REUTERS/Yves Herman

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на предстоящем саммите примет решение о продлении антироссийских санкций.

Об этом заявил в среду в Берлине источник в германском правительстве.

"Исхожу из того, что будет принято решение о продлении", - сказал он.

"Многие страны высказали пожелание, чтобы канцлер ФРГ и президент [Франции] проинформировали [о ходе выполнения минских договоренностей], и на этом основании было принято решение, продлевать ли санкции", - пояснил представитель кабинета министров.

Он добавил, что вопрос о продлении ограничительных мер против России из-за ситуации на востоке Украины будет обсуждаться в ходе рабочего ужина глав государств и правительств Евросоюза. 

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