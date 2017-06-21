Источник в кабмине ФРГ: совет ЕС продлит санкции в отношении России

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БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на предстоящем саммите примет решение о продлении антироссийских санкций.
Об этом заявил в среду в Берлине источник в германском правительстве.
"Исхожу из того, что будет принято решение о продлении", - сказал он.
"Многие страны высказали пожелание, чтобы канцлер ФРГ и президент [Франции] проинформировали [о ходе выполнения минских договоренностей], и на этом основании было принято решение, продлевать ли санкции", - пояснил представитель кабинета министров.
Он добавил, что вопрос о продлении ограничительных мер против России из-за ситуации на востоке Украины будет обсуждаться в ходе рабочего ужина глав государств и правительств Евросоюза.