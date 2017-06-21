Газета опубликовала фото предполагаемого брюссельского террориста

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бельгийская газета Le Soir опубликовала фотографию и полное имя предполагаемого террориста, устроившего взрыв на Центральном вокзале во вторник. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

#DIRECT #GareCentrale Attaque terroriste à Bruxelles: Oussama Zariouh était connu pour un fait de drogue en 2016 https://t.co/j1GfrOxxtC pic.twitter.com/lcyIYRMANQ — Le Soir (@lesoir) 21 June 2017

Снимок, размещенный газетой, был взят, по всей видимости, из профиля террориста в соцсети Facebook, где его полное имя указано как Усама Зариух. По информации издания, он проживал в бельгийской столице с 2013 года. В то же время, если верить информации в профиле, он родился в городе Надор (Марокко) и обучался до 2002 года в университете Мохаммеда I, расположенном в марокканском городе Уджда.

Ранее в прокуратуре Бельгии сообщали о том, что теракт совершил 36-летний выходец из Марокко. Он не значился в списке опасных преступников, а также никогда не был замечен в связях с террористами. Единственный раз его задерживали в связи с неким "инцидентом с наркотиками", однако никаких подробностей ни полиция, ни прокуратура не сообщили.

В доме, где предположительно проживал террорист, полиция провела обыски. На место полицейской спецоперации были вызваны саперы. Тем не менее, о результатах поисков пока ничего не сообщалось.

Взрыв произошел 20 июня у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем.