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Газета опубликовала фото предполагаемого брюссельского террориста

Международная панорама
21 июня, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По информации издания, мужчина проживал в бельгийской столице с 2013 года

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бельгийская газета Le Soir опубликовала фотографию и полное имя предполагаемого террориста, устроившего взрыв на Центральном вокзале во вторник. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

Снимок, размещенный газетой, был взят, по всей видимости, из профиля террориста в соцсети Facebook, где его полное имя указано как Усама Зариух. По информации издания, он проживал в бельгийской столице с 2013 года. В то же время, если верить информации в профиле, он родился в городе Надор (Марокко) и обучался до 2002 года в университете Мохаммеда I, расположенном в марокканском городе Уджда.

Ранее в прокуратуре Бельгии сообщали о том, что теракт совершил 36-летний выходец из Марокко. Он не значился в списке опасных преступников, а также никогда не был замечен в связях с террористами. Единственный раз его задерживали в связи с неким "инцидентом с наркотиками", однако никаких подробностей ни полиция, ни прокуратура не сообщили.

В доме, где предположительно проживал террорист, полиция провела обыски. На место полицейской спецоперации были вызваны саперы. Тем не менее, о результатах поисков пока ничего не сообщалось.

Взрыв произошел 20 июня у касс Центрального вокзала Брюсселя. Неизвестный с криком "Аллах Акбар" привел в действие взрывное устройство, прозвучал громкий хлопок. Взрыв оказался крайне малой мощности, но место инцидента немедленно заволокло дымом. Преступник пытался бежать и был застрелен военным патрулем.

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