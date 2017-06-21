Представитель ЛНР: Украина блокировала рассмотрение в Минске вопроса об особом статусе

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Украинская сторона на встрече участников политической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины блокировала рассмотрение вопроса об особом статусе Донбасса. Об этом ТАСС заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Украинская сторона снова блокировала рассмотрение по сути вопроса о механизме вступления в силу закона об особом статусе. В ходе заседания было заявлено, что переговорщики от Киева ждут прямого поручения от нормандского формата (руководства России, Франции, Германии и Украины - прим. ТАСС), что является не более чем очередным способом уйти от обсуждения и согласования политического пакета минских соглашений", - сказал он.

Представитель ЛНР напомнил, что "формула Штайнмайера", предполагающая введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах, "была дважды согласована на уровне руководителей четырех государств нормандского формата, и, в первую очередь, она была одобрена президентом Порошенко".

"Представители Луганской и Донецкой республик готовы согласовать текст "формулы Штайнмайера" как основу для согласования механизма вступления в силу особого статуса или же принять вступление в силу особого статуса, как того требует пункт 4 Комплекса мер по выполнению минских соглашений, а именно - через 30 дней с момента подписания Комплекса мер", - подчеркнул Мирошник.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан в белорусской столице в феврале 2015 года по итогам встреч лидеров стран "нормандской четверки" (России, Германии, Франции и Украины - прим. ТАСС) и участников контактной группы. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в регионе.