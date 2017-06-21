Глава МИД Франции сохранил в новом правительстве свой пост

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ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра Европы и иностранных дел Франции после формирования нового правительства республики по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Ле Дриан является единственным представителем прежнего правительства социалистов, продолжившим работу в новом кабинете министров под началом правоцентриста Эдуара Филиппа. С 2012 по 2017 годы он бессменно занимал пост министра обороны Франции и добился на этом посту заметных успехов, в том числе, заключив несколько крупнейших контрактов на поставку французской военной техники за рубеж.
Правительство Эдуара Филиппа ушло в отставку в понедельник по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 июня. Принимая эту техническую отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил ему же сформировать новый состав кабинета министров. Первое после перестановок заседание Совета министров пройдет в четверг под председательством Макрона в Елисейском дворце.