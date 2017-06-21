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Глава МИД Франции сохранил в новом правительстве свой пост

Международная панорама
21 июня, 20:27 дата обновления: 21 июня, 20:52 UTC+3

Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра Европы и иностранных дел Франции после формирования нового правительства по итогам парламентских выборов

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ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра Европы и иностранных дел Франции после формирования нового правительства республики по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

Ле Дриан является единственным представителем прежнего правительства социалистов, продолжившим работу в новом кабинете министров под началом правоцентриста Эдуара Филиппа. С 2012 по 2017 годы он бессменно занимал пост министра обороны Франции и добился на этом посту заметных успехов, в том числе, заключив несколько крупнейших контрактов на поставку французской военной техники за рубеж.

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Вместе с Ле Дрианом руководить французской дипломатией будет Натали Луазо, назначенная на пост министра по европейским делам при главе МИД. До сегодняшнего дня Луазо занимала пост директора Национальной школы администрации - престижнейшего учебного заведения Франции, выпускники которого составляют основу политического и управленческого класса в стране. Она стала одним из новых лиц в обновленном кабмине Эдуара Филиппа, который проработал в прежнем составе лишь месяц. Ранее эту должность занимала Марьель де Сарнез, которая предпочла не продолжать работу в правительстве из-за громкого скандала вокруг ее партии "Демократическое движение".

Правительство Эдуара Филиппа ушло в отставку в понедельник по итогам парламентских выборов, состоявшихся 18 июня. Принимая эту техническую отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил ему же сформировать новый состав кабинета министров. Первое после перестановок заседание Совета министров пройдет в четверг под председательством Макрона в Елисейском дворце.

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