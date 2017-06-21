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Трамп обсудил с новым наследным принцем Саудовской Аравии борьбу с терроризмом

Международная панорама
21 июня, 20:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, июня. /ТАСС

Как говорится в заявлении Белого дома, политики "обсудили необходимость лишить поддержки террористов, а также пути решения продолжающихся разногласий вокруг Катара"

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ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону с новым наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом борьбу с терроризмом и урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Политики "обсудили необходимость лишить поддержки террористов, а также пути решения продолжающихся разногласий вокруг Катара", говорится в документе. "Они обсудили усилия по достижению устойчивого мира между израильтянами и палестинцами", - сообщили в Белом доме.

Президент также поздравил наследного принца с назначением. Трамп и бен Сальман "обязались наладить тесное сотрудничество для достижения общих целей безопасности, стабильности и процветания на Ближнем Востоке и за его пределами". "Они обсудили пути дальнейшего углубления экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией", - заключили в Белом доме.

Ранее в среду декретом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда первым наследным принцем Саудовской Аравии был назван 31-летний принц Мухаммед бен Сальман, который также сохранил пост главы Минобороны и занял должность первого заместителя премьер-министра королевства. Это решение было принято после утверждения кандидатуры принца большинством членов Совета присяги - главного совещательного органа королевской семьи.

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Ситуация вокруг Катара Борьба с "Исламским государством"
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