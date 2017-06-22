Чехия заменит советские зенитно-ракетные комплексы западными системами ПВО

ПРАГА, 21 июня. /ТАСС/. Чешская армия в 2020 году должна получить ракетные системы ПВО западного производства. Они заменят находящиеся на ее вооружении советские самоходные зенитно-ракетные комплексы "Куб". Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны Чехии Даниэла Коштовала сообщила в среду сетевая версия пражской газеты "Pravo".

"Контракт [с фирмами-производителями] мы должны заключить в 2018 году, так как срок поставки составит два-три года", - подчеркнул замминистра. Покупка новых ракетных комплексов ПВО обойдется в 11 млрд крон (около $470 млн).

Министерство обороны рассматривает варианты покупки ракетных комплексов от пяти производителей: израильских компаний IAI Elta и Rafael, американской Raytheon, германской Diehl и европейского концерна MBDA.

Чешской армии необходимы четыре батареи ракет среднего радиуса действия от 20 до 50 километров. Они будут поставлены на вооружение полка ПВО, расквартированного в городе Страконице на юге республики. Срок эксплуатации находящихся в нем четырех зенитно-ракетных комплексов "Куб" истекает в 2020 году.

Ракетные комплексы будут наводиться передвижными радарами ELM 2084 MMR производства израильской компании IAI Elta. Министерство обороны недавно выделило на их покупку 3,6 млрд крон (около $150 млн). Их поставка в республику завершится к 2021 году.