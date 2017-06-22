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Земан выразил поддержку стремлению первой жены Трампа стать послом США в Чехии

Международная панорама
22 июня, 0:32 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 22, июня. /ТАСС

Президент Чехии заявил, что Ивана Трамп "была бы прекрасным кандидатом на пост посла США в Чехии"

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ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан принял в среду в Пражском граде первую жену действующего президента США Дональда Трампа, американскую предпринимательницу Ивану Трамп. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

"Во время краткой и ранее непланируемой встречи они говорили о том, что Ивана Трамп была бы прекрасным кандидатом на пост посла США в Чехии, - отметил он. - Президент продолжил тему, [ранее] поднятую во время телефонного разговора с госпожой Трамп".

Телефонный разговор чешского лидера и чешки по национальности Иваны Трамп (в девичестве - Зельничкова) состоялся вскоре после объявления итогов прошлогодних президентских выборов в США. Милош Земан тогда поддержал ее желание стать американским послом в Чехии.

Пражский град не комментируют встречу своего хозяина с Иваной Трамп, которая прибыла в Прагу для получения общественной премии "Посол Чешской республики". Она вручается наиболее выдающимся чехам, чья деятельность способствовала укреплению международного престижа страны.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У них родились трое детей, а в 1992 они сообщили о разводе. Второй супругой действующего хозяина Белого дома стала американская актриса Марла Мейплз. Они состояли в браке с 1993 по 1999 годы. В 2005 году миллиардер женился на Меланье Трамп, которая переехала в США из Словении.

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