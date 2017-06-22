Telegraph: юнионисты прервали переговоры, требуя 2 млрд фунтов в обмен на поддержку тори

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии прервала переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй, требуя в обмен на поддержку тори вложить 2 млрд фунтов стерлингов (более $2,5 млрд) в финансирование системы здравоохранения и инфраструктурные проекты этой части страны. Об этом сообщила газета Daily Telegraph.
Как заявил изданию источник, партия перестала отвечать на звонки консерваторов. "Они перестали отвечать по телефону. Это продолжалось в течение 36 часов", - отметил собеседник газеты.
Депутат североирландской партии Джеффри Дональдсон в интервью вещательной корпорации Би-би-си, однако, назвал подобную информацию "нелепой спекуляцией" и "неточностью", не отрицая, что обсуждения касательно инвестиций в инфраструктуру Северной Ирландии все-таки велись.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Консервативная партия Великобритании и Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии вряд ли успеют заключить на этой неделе соглашение о поддержке со стороны ДЮП действий тори в Палате общин британского парламента. По его утверждению, две политические силы продолжают вести переговоры, однако заключение сделки между ними до конца недели выглядит маловероятным.
Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих выборах, завоевав 318 мест в 650-местной Палате общин. Однако по сравнению с прежним созывом этой палаты, тори потеряли 13 мандатов, в результате чего лишились права на самостоятельное формирование правительства парламентского большинства, для чего необходимо иметь 326 мест в нижней палате. Это существенно ослабило позиции премьера Терезы Мэй, которой пришлось заручиться обещаниями поддержки со стороны имеющей 10 мандатов ДЮП, чтобы путем политического союза с этой партией достичь большинства в законодательном органе власти. Таким образом Мэй удалось получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства.