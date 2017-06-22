Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": лидер Приднестровья призвал обратиться в ОБСЕ для возобновления формата "5+2"

Международная панорама
22 июня, 3:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Вадим Красносельский также добавил, что ни у кого не видит желания, кроме России и Приднестровья, созвать "пять плюс два"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский призвал участников переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели - прим. ТАСС) направить совместное обращение о созыве очередного переговорного раунда действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"С начала этого года мы заметили нежелание наших партнеров общаться в формате "пять плюс два". В январе, феврале, марте мы написали множество писем и посредникам, и участникам формата. Кроме этого, мы написали министрам иностранных дел всех стран Евросоюза, призвав повлиять на ситуацию", - сообщил Красносельский, отметив, что, по его мнению, определенные политические силы пытаются "выдавить" Приднестровье и Россию из переговорного процесса и лишить республику голоса в рамках формата.

"Я не вижу желания ни у кого, кроме России и Приднестровья, созвать "пять плюс два". На словах все участники формата - за, а на деле - нет. Так давайте обратимся совместно к Курцу!", - сказал Красносельский, призвав прервать затянувшуюся паузу в переговорном процессе.

По процедуре в год должно проводиться не менее шести встреч в формате "пять плюс два". Последняя состоялась после двухлетнего перерыва в июне 2016 года в Берлине и завершилась подписанием протокола. Тогда стороны согласились урегулировать проблемы признания документов, а также наладить взаимодействие в сферах телекоммуникации и связи, отказаться от взаимного уголовного преследования чиновников. Эти договоренности так и не были выполнены в полном объеме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
15
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
2
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
3
Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой
4
Польша приостановила прием российского газа из газопровода "Ямал-Европа"
5
Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных
6
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама