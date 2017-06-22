"Известия": лидер Приднестровья призвал обратиться в ОБСЕ для возобновления формата "5+2"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский призвал участников переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели - прим. ТАСС) направить совместное обращение о созыве очередного переговорного раунда действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия".

"С начала этого года мы заметили нежелание наших партнеров общаться в формате "пять плюс два". В январе, феврале, марте мы написали множество писем и посредникам, и участникам формата. Кроме этого, мы написали министрам иностранных дел всех стран Евросоюза, призвав повлиять на ситуацию", - сообщил Красносельский, отметив, что, по его мнению, определенные политические силы пытаются "выдавить" Приднестровье и Россию из переговорного процесса и лишить республику голоса в рамках формата.

"Я не вижу желания ни у кого, кроме России и Приднестровья, созвать "пять плюс два". На словах все участники формата - за, а на деле - нет. Так давайте обратимся совместно к Курцу!", - сказал Красносельский, призвав прервать затянувшуюся паузу в переговорном процессе.

По процедуре в год должно проводиться не менее шести встреч в формате "пять плюс два". Последняя состоялась после двухлетнего перерыва в июне 2016 года в Берлине и завершилась подписанием протокола. Тогда стороны согласились урегулировать проблемы признания документов, а также наладить взаимодействие в сферах телекоммуникации и связи, отказаться от взаимного уголовного преследования чиновников. Эти договоренности так и не были выполнены в полном объеме.