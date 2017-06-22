WSJ: Белый дом ищет новых политологов, чтобы избежать кадровых перестановок

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Главные помощники президента США ведут поиск талантливых политологов, способных добиться быстрых подвижек в выполнении предвыборных обещаний Дональда Трампа и справиться с непрекращающимися нападками на него. В случае фиаско глава государства может кардинально обновить аппарат Белого дома, сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ее источники в администрации информировали, что угроза увольнения в первую очередь нависла над руководителем аппарата сотрудников Белого дома Райнсом Прибасом. "Мы находимся в состоянии непрекращающейся корректировки. Мы постоянно ищем способы добиться улучшения работы. Иногда это касается процесса, иногда - штата сотрудников, однако важнее всего продвинуть повестку дня президента вперед", - приводит издание слова одного источника.

Он и другие утверждают, что Трамп обескуражен тщетностью стараний прекратить волну нападок СМИ по поводу обвинений его и его команды в сговоре с Россией для обеспечения победы на прошлогодних выборах. Как сообщала ранее WSJ, для более эффективного отражения таких нападок было решено создать мозговой штаб под руководством старшего советника президента Джареда Кушнера, Прибаса и политического советника администрации Стива Бэннона. Они занимаются отбором юристов, политических аналитиков и специалистов по связям с общественностью, которым предстоит давать квалифицированные ответы на запросы СМИ, законодателей и ФБР.

Разбирательство попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США ведут ФБР, а также спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.