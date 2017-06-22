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В Чили в ходе беспорядков на студенческом марше задержаны 50 человек

Международная панорама
22 июня, 5:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Группа протестующих в масках отклонилась от согласованного маршрута и попыталась перевернуть ограду, чтобы полностью перекрыть центральный проспект города

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Акция протеста студентов в чилийской столице обернулись в среду столкновениями с полицией. Как сообщило агентство EFE, 50 человек были задержаны, у некоторых изъяты бутылки с зажигательной смесью.

Беспорядки начались сразу после начала марша, в котором участвовали около 10 тыс. человек. Группа протестующих в масках отклонилась от согласованного маршрута и попыталась перевернуть ограду, чтобы полностью перекрыть центральный проспект города. Для их разгона полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ответ манифестанты стали бросать в стражей порядка различные предметы.

Это уже третий студенческий марш с начала года. Протестующие требовали обеспечить доступ к бесплатному обучению в вузах для всех чилийцев и провести масштабную реформу образовательной системы. Манифестации также прошли и в других городах Чили.

В декабре 2015 года парламент Чили выполнил одно из требований студентов и после долгого обсуждения принял закон о бесплатном высшем образовании. Однако, как утверждают студенческие организации, доступ к бесплатному образованию не получили многие учащиеся.

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