Сенат Казахстана одобрил поправки в конституционные законы о перераспределении полномочий

АСТАНА, 22 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг одобрил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти". Законопроект предусматривает поправки в конституционные законы "О президенте", "О правительстве" и "О судебной системе и статусе судей". В частности, предлагается передать следующие полномочия от президента правительству: образование республиканской бюджетной комиссии и определение порядка составления и представления годового отчета об исполнении республиканского бюджета; определение по согласованию с президентом системы государственного планирования.

Вместе с тем за главой государства предлагается закрепить право по утверждению стратегических планов госорганов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту. Также проектом конституционного закона предусматривается передача Высшему судебному совету полномочия президента по установлению порядка выдачи удостоверений судьям.

Согласно законотворческой процедуре, законопроект считается принятым парламентом в целом и в виде закона направляется на подпись главе государства.