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Киевский суд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний

Международная панорама
22 июня, 11:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Заседания назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на десять ближайших заседаний суда по делу о государственной измене. Повестка обнародована на сайте суда.

"Стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в судебном заседании в режиме видеоконференции", - отметили в суде, уточнив, что заседания назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.

На прошлом заседании 16 июня по делу Януковича суд принял решение перейти к стадии рассмотрения дела по существу. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о проведении специального заочного судебного рассмотрения дела против Януковича.

В то же время, по информации защиты, сторона обвинения не предоставила суду ни одного весомого аргумента относительно необходимости и вообще возможности проведения заочного суда по делу о госизмене против экс-президента Украины. 

"Защитой подготовлен и предоставлен 181 документ, где приведено 219 обстоятельств, которыми подтверждается абсолютная пустота обоснований позиции обвинения", - заявил ранее адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы Януковича.

На том же заседании адвокаты экс-главы государства вновь подали заявление об организации его участия в суде с помощью видеоконференции в порядке международной правовой помощи, то есть через подачу соответствующих запросов в Министерство юстиции России и Ростовский областной суд.

В ответ на заявление защиты председательствующий судья подчеркнул, что коллегия судей решила не обращаться за международной правовой помощью к Российской Федерации, а Янукович может принять участие в суде в обычном порядке.

При этом адвокаты подчеркивают, что прокуратура не вручила уведомление о предъявлении обвинения Януковичу и должным образом не его вызвала в суд.

"Нами предоставлено 12 доказательства того, что Виктор Янукович правомерно находится на территории РФ и которыми также подтвержден адрес его местонахождения, - отметил Сердюк. - Мы также подали 63 доказательства причин его неприбытия в суд, 48 доказательства, которые подтверждают его готовность сотрудничать с органами следствия и суда и 12 раз мы подтвердили, что могла быть применена процедура международной правовой помощи".

В марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

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