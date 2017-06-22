Порошенко: телефонный разговор в нормандском формате планируется на следующей неделе

БРЮССЕЛЬ, 22 июня /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) состоятся на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.

"Мы готовы к телефонному разговору в нормандском формате на уровне лидеров на следующей неделе", - заявил он, отметив, что прежде, 26 июня, проведет встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В среду, 21 июня, Макрон заявил, что планирует обсудить украинский кризис с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко перед началом саммита "двадцатки", который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Французский лидер добавил, что считает необходимым защищать интересы Европы и ее союзников в регионе.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.