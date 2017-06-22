Движение "Завтра Сирии": сирийская оппозиция ставит на РФ в урегулировании в стране

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Оппозиция в Сирии делает ставку на Россию в вопросе урегулирования в стране. Об этом заявил лидер движения "Завтра Сирии" Ахмед аль-Джарба на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Необходим межсирийский диалог между оппозицией и проправительственными силами, между всеми силами для поиска урегулирования, - сказал аль-Джарба. - В этом урегулировании роль России очень важна, мы делаем ставку на Россию".
"Сегодня мы хотим услышать вашу точку зрения по поводу режима прекращения боевых действий, зон деэскалации, - подчеркнул он. - Для нас это очень важно, хотели бы поддержать этот процесс. Хотели бы также обсудить усилия по поддержке женевского процесса".
По его словам, оппозиция нацелена на "поиск коллективных решений, это должно быть политическое урегулирование". "Также поговорим о борьбе с терроризмом в Сирии, так как Россия очень озабочена борьбой с терроризмом, так же, как и мы", - добавил лидер движения.