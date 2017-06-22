Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госминистр ОАЭ определил основные требования к Катару для снятия ограничений с Дохи

Международная панорама
22 июня, 16:11 UTC+3 КАИР КАИР 22, июня. /ТАСС

Основными требованиями к Катару являются выдворение из страны лиц, признанных террористами на региональном и международном уровне, и прекращение финансовой поддержки террора

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Прекращение финансовой поддержки террора и выдворение из страны лиц, признанных террористами на региональном и международном уровне - основные требования Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта для снятия ограничений, введенных ими в отношении Катара. Об этом, как сообщила в четверг газета "Аль-Хаят", заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

ВМС Катара и США проведут первые с начала кризиса в Персидском заливе совместные маневры

США поставят Катару истребители F-15 на сумму $12 млрд

СМИ: Турция направила делегацию военных в Катар

"Если Катар намерен вернуть прежние отношения с соседними странами, ему необходимо придерживаться решений, принятых в рамках Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - отметил госминистр. Гаргаш добавил, что главными среди них являются "прекращение финансовой поддержки террора, радикальных группировок в Сирии и Ливии, а также выдача находящихся на территории эмирата лиц, которые разыскиваются как террористы на региональном и международном уровне".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств, позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
ОАЭ Катар Египет Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании озвучила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал Google из-за редиректа на сайт букмекеров
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
4
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
5
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершил польский F-16
6
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
7
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
Темы дня
Загрузка...
Реклама