Госминистр ОАЭ определил основные требования к Катару для снятия ограничений с Дохи

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КАИР, 22 июня. /ТАСС/. Прекращение финансовой поддержки террора и выдворение из страны лиц, признанных террористами на региональном и международном уровне - основные требования Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта для снятия ограничений, введенных ими в отношении Катара. Об этом, как сообщила в четверг газета "Аль-Хаят", заявил государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш.
"Если Катар намерен вернуть прежние отношения с соседними странами, ему необходимо придерживаться решений, принятых в рамках Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - отметил госминистр. Гаргаш добавил, что главными среди них являются "прекращение финансовой поддержки террора, радикальных группировок в Сирии и Ливии, а также выдача находящихся на территории эмирата лиц, которые разыскиваются как террористы на региональном и международном уровне".
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств, позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.