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Франция и Германия выступят на саммите ЕС с совместной позиции

Международная панорама
22 июня, 17:00 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, июня. /ТАСС

По словам президента Франции, Париж рука об руку ведет работу с Берлином по европейским проблемам

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Париж и Берлин намерены на начинающемся саммите в Брюсселе выступать с совместной позиции по всем основным вопросам. Об этом заявил в бельгийской столице президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Франция рука об руку ведет работу с Германией по европейским проблемам. Мы выработали совместную позицию и будем выступать на саммите совместно, в тесном сотрудничестве", - сказал президент. В то же время Макрон отметил, что "подход двух стран к проблемам подчас бывает разным - и это нормально".

"Поэтому я всегда стремлюсь урегулировать эти различия еще до проведения саммита", - сказал французский президент. "Я также приложил максимум усилий к тому, чтобы открыть наш круг для других партнеров, чтобы работать таким образом на основе совместных позиций", - сказал Макрон.

"Вопросы о развитии Европейского союза поднимались в ходе президентской кампании во Франции и теперь мы приступаем к реальной реализации мер в этой сфере. Это позволит, в частности, осуществить проект такого Европейского союза, который защищает своих граждан. В частности, мы проведем работу по темам борьбы с терроризмом, защите климата, регулированию миграции, и, что особо важно, вопросом обороны. И в этой связи я хочу добиться четких ответов на вопросы, связанные с созданием европейского фонда финансирования обороны", - сказал французский президент.

Он сообщил, что "также в ходе саммита будут обсуждены проблемы ведения коммерческой деятельности, так как мы хотим Европы, основанной на свободной торговле, но в то же время и занимающей защитную позицию в случае, если другие не соблюдают установленных законов". "Речь, в частности, идет о ряде иностранных инвестиций в сферы, имеющие особо важное значение для наших стран. Необходима модернизация ряда инструментов в коммерческой области, и это вопрос, на решении которого я настаиваю. В частности, следует обеспечить соблюдения принципа взаимности при открытии определенных рынков", - добавил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что "Европа должна дать на все это конкретные ответы, что позволит ей избежать того дерегулирования, к которому может привести процесс глобализации".

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Макрон, Эмманюэль
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