Министр обороны Израиля обвинил президента Палестины в попытке разжечь конфликт в Газе

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил в четверг Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и ее руководителя Махмуда Аббаса в попытке спровоцировать новый вооруженный конфликт в секторе Газа.
По его мнению, Аббас "намерен прекратить выплату жалованья госслужащим в секторе и поставки горючего, при этом виновным будет выставляться Израиль". Как написал Либерман на своей странице в Facebook, "это уже не тактический ход, а настоящая стратегия, преследующая две цели: ослабляя (радикальное палестинское движение) ХАМАС, укрепить свои политические позиции и спровоцировать очередной виток вооруженного противостояния между ХАМАС и Израилем".
Сектор Газа после совершенного в июне 2007 года переворота находится под контролем ХАМАС, а на Западном берегу реки Иордан правят палестинский президент Аббас и подконтрольное ему движение ФАТХ. За 10 лет власти исламистов в приморском палестинском анклаве ХАМАС уже трижды воевало с Израилем, последняя кампания продолжалась 50 дней в июле-августе 2014 года. В начале текущего месяца ПНА проинформировала Израиль о том, что планирует выплачивать ежемесячно лишь 7,1 млн из 11,5 млн долларов за потребляемое в секторе электричество, после чего еврейское государство начало поэтапное снижение поставок энергии в Газу.