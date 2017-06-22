Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр обороны Израиля обвинил президента Палестины в попытке разжечь конфликт в Газе

Международная панорама
22 июня, 19:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 22, июня. /ТАСС

Авигдор Либерман считает, что Махмуд Аббас "намерен прекратить выплату жалованья госслужащим в секторе и поставки горючего, при этом виновным будет выставляться Израиль"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обвинил в четверг Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и ее руководителя Махмуда Аббаса в попытке спровоцировать новый вооруженный конфликт в секторе Газа.

По его мнению, Аббас "намерен прекратить выплату жалованья госслужащим в секторе и поставки горючего, при этом виновным будет выставляться Израиль". Как написал Либерман на своей странице в Facebook, "это уже не тактический ход, а настоящая стратегия, преследующая две цели: ослабляя (радикальное палестинское движение) ХАМАС, укрепить свои политические позиции и спровоцировать очередной виток вооруженного противостояния между ХАМАС и Израилем".

Сектор Газа после совершенного в июне 2007 года переворота находится под контролем ХАМАС, а на Западном берегу реки Иордан правят палестинский президент Аббас и подконтрольное ему движение ФАТХ. За 10 лет власти исламистов в приморском палестинском анклаве ХАМАС уже трижды воевало с Израилем, последняя кампания продолжалась 50 дней в июле-августе 2014 года. В начале текущего месяца ПНА проинформировала Израиль о том, что планирует выплачивать ежемесячно лишь 7,1 млн из 11,5 млн долларов за потребляемое в секторе электричество, после чего еврейское государство начало поэтапное снижение поставок энергии в Газу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аббас, Махмуд
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
2
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в кафе в центре Москвы
5
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
6
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
7
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
Темы дня
Загрузка...
Реклама