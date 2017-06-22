Белый дом не исключил никаких вариантов в политике по отношению к КНДР

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают никаких вариантов действий в политике по отношению к КНДР, президент Дональд Трамп сделает все необходимое для защиты своей страны. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.

"Президент Трамп сделает все необходимое для защиты страны. Никакие варианты не убираются со стола, однако анонсировать эти опции мы не будем", - сказала она.

Нынешняя администрация США предупредила весной, что эра "стратегического терпения" по отношению к КНДР закончилась. В связи с этим Вашингтон начал активную международную кампанию с целью усиления давления на Северную Корею ради урегулирования проблемы разработки Пхеньяном ядерного и ракетного оружия. Особую роль в этих усилиях США стремятся отвести Китаю. Однако во вторник Трамп в своем Twitter выразил мнение, что усилия Пекина и лично председателя КНР Си Цзиньпина, призванные повлиять на КНДР, "не сработали".

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 June 2017