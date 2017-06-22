Джастин Трюдо уверен в перезаключении договора НАФТА между Канадой и США

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уверен, что сможет договориться с президентом США Дональдом Трампом о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) на выгодных для двух стран условиях. Об этом в четверг он сообщил в интервью газете The New York Times, которое проходило в Университете Торонто. Отрывки из беседы распространил канадский телеканал CBC.

"Мы продолжим работать (с Трампом) продуманно и конструктивно, - сказал он. - НАФТА на протяжении многих лет улучшалось десятки раз, и мы сделаем это снова с поправкой на текущие вызовы". Трюдо подчеркнул, что договор будет перезаключен "на 100%" и у него нет даже запасного "плана "Б", который бы предусматривал заключение с США какого-либо нового соглашения.

"Я могу гарантировать, что... НАФТА останется чрезвычайно важным и успешным торговым договором для двух наших стран", - заявил премьер. Трюдо добавил, что после завершения переговоров Канада и США смогут "создать огромное количество рабочих мест в наших экономиках".

Ранее сообщалось, что Канада, США и Мексика начнут предметные переговоры, касающиеся будущего НАФТА, в конце августа текущего года. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за НАФТА США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.