Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правозащитники и AP обвинили ОАЭ в создании сети тайных тюрем в Йемене

Международная панорама
22 июня, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Associated Press заявляет, что в этих тюрьмах применяются пытки и что военные США используют информацию, полученную эмиратскими коллегами в ходе допросов подозреваемых в терроризме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в создании сети тайных тюрем на территории Йемена, где силы ОАЭ участвуют в военных действиях в составе коалиции во главе с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте HRW.

При этом агентство Associated Press (AP) в опубликованном в четверг журналистском расследовании заявляет, что в тюрьмах, созданных ОАЭ в Йемене, применяются пытки и что военные США используют информацию, полученную эмиратскими коллегами в ходе допросов подозреваемых в терроризме.

HRW обвинила в незаконном задержании людей власти Йемена, поддерживающую их аравийскую коалицию, а также противостоящих им хуситов. По данным организации, власти ОАЭ создали на юге Йемена по крайней мере две тюрьмы для подозреваемых в терроризме. По сведениям AP, количество тюрем, созданных военными и спецслужбами ОАЭ в Йемене, достигает 18, а число людей, содержащихся в них, предположительно, по подозрению в терроризме, составило около 2 тыс. По словам бывших заключенных, пишет AP, в этих тюрьмах практикуются пытки.

Агентство сообщает, что американские военные используют данные, полученные в результате допросов в тюрьмах, созданных в Йемене властями ОАЭ. Американцы присутствуют при некоторых из этих допросов, однако в этом случае они не сопровождаются жестоким обращением с подозреваемыми, утверждает AP. Оно проводит параллель между фактами, изложенными в материале, и практикой создания секретных тюрем для допросов подозреваемых в терроризме, к которой ЦРУ США прибегало после терактов 11 сентября 2001 года и которая была прекращена в 2009 году.

Официальные представители властей США и ОАЭ отвергли обвинения, содержащиеся в статье Associated Press, реакцию правительства Йемена агентство не приводит. "Мы всегда придерживаемся самых высоких стандартов личного и профессионального поведения", - заявила официальная представительница министерства обороны США Дана Уайт по поводу данных проведенного агентством журналистского расследования. О сообщениях о пытках в тайных тюрьмах в Йемене она сказала: "Мы не стали бы закрывать глаза, потому что закон обязывает нас докладывать о любых нарушениях прав человека". "Тайных центров заключения не существует, и пытки при допросах заключенных не применяются", - приводит AP официальное заявление правительства ОАЭ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кучма: Европа ставит Украину на колени
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
Задержка рейса iFly из Москвы в Анталью составит около суток
6
Комитет Госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и обязательных работ за мат в семье
7
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
Темы дня
Загрузка...
Реклама