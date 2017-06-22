Гражданина США обвинили в шпионаже в пользу Китая

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Компетентные органы США предъявили в четверг американскому гражданину Кевину Мэллори обвинения в передаче секретной информации спецслужбам КНР. Об этом сообщило Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры.
Согласно изложенным Минюстом сведениям, 60-летний Мэллори был арестован ранее в четверг и уже предстал перед судом в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния). По версии американских правоохранительных органов, Мэллори ранее в этом году ездил в Китай, где получил за свои услуги денежное вознаграждение в размере $25 тыс.
В соответствии с данными Минюста, Мэллори в прошлом служил в рядах американских сухопутных войск, а затем работал в Службе дипломатической безопасности Госдепартамента США.