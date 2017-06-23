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СМИ: канадский снайпер уничтожил боевика ИГ с рекордной дистанции

Международная панорама
23 июня, 0:49 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 23, июня. /ТАСС

Террорист находился от снайпера группы Joint Task Force 2 на расстоянии в 3 км 540 метров

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ОТТАВА, 23 июня. /ТАСС/. Снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, уничтожил боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с рекордной дистанции в 3 км 540 метров. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Эту информацию ему подтвердили в Канадском командовании сил специальных операций, но других подробностей не привели. Предыдущий мировой рекорд в этой категории принадлежал британскому военнослужащему Крэйгу Харрисону, который с дистанции 2 км 475 метров уничтожил боевика в Афганистане в 2009 году, передает телеканал.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с ИГ. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. 8 февраля 2016 года, по решению премьера Джастина Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет- заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников.

Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет 830 человек.

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