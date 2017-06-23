Спикер ПА ОБСЕ предложила создать спецкомитет по антитеррору на минской сессии ассамблеи

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ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Кристин Муттонен предложила создать специальный комитет по противодействию терроризму на предстоящей в начале июля в Минске сессии ПА ОБСЕ. Об этом говорится в письме, которое Муттонен направила руководителям национальных делегаций и членам Бюро ассамблеи в преддверии сессии. Копия документа есть у ТАСС.
"В качестве первого шага я хотела бы предложить, чтобы в Минске мы приняли решение о создании более структурированного инструмента для диалога по этой проблеме [борьбе с терроризмом]", - говорится в письме. "Создание специального комитета по противодействию терроризму позволит ПА ОБСЕ заняться практической деятельностью в этой сфере, равно как и стать платформой для выработки политических решений", - считает Муттонен.
"Для борьбы с терроризмом необходим вклад всех трех измерений ОБСЕ, и я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что учреждение постоянным комитетом данной структуры является наилучшим способом обеспечить условия, чтобы наша деятельность базировалась на эффективных наработках в сфере политики и безопасности, экономики и науки, а также в сфере защиты прав человека", - пишет спикер ассамблеи.
Аргументируя актуальность создания спецкомитета, Муттонен напомнила о "непрекращающейся и разрушительной череде терактов", которые произошли в последнее время и которые "нацелены на невинных людей по всему миру". "Теракт в Манчестере в прошлом месяце, объектом которого стала именно молодежь, стал еще одним болезненным напоминанием о том, что теракты - это трусливые атаки из-за угла, которые часто направлены на наиболее уязвимых и незащищенных представителей нашего общества", - подчеркнула глава ассамблеи.
В связи с этим австрийский политик обратила внимание, что состоявшаяся в марте в Санкт-Петербурге конференция ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом "продемонстрировала беспрецедентный интерес [к данной теме] со стороны огромного количества депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ, а также широкого круга экспертов". "Я все больше убеждаюсь в том, что, если мы хотим соответствовать ключевым ожиданиям со стороны общественности наших государств, мы должны систематизировать наше сотрудничество, чтобы дать возможность ПА ОБСЕ внести эффективный вклад в борьбу с терроризмом", - указала Муттонен.
Ранее к созданию спецкомитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму неоднократно призывал член российской делегации в ассамблее, депутат Госдумы Николай Ковалев, который также занимает пост спецпредставителя ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом.