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Меркель соберет в Берлине лидеров ЕС в преддверии саммита "двадцатки"

Международная панорама
23 июня, 12:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, июня. /ТАСС

По словам заместителя официального представителя правительства ФРГ, "Меркель намерена обсудить с ними подготовку к саммиту"

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© EPA/STEPHANIE LECOCQ

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена 28-29 июня провести в Берлине встречу с лидерами европейских государств, чтобы согласовать с ними позицию по ключевым темам саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, "Меркель намерена обсудить с ними подготовку к саммиту".

Саммит "двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Приоритетами своего председательства в G20 Германия назвала борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, борьбу с терроризмом и поддержку развития стран Африки. По ряду вопросов, в том числе по климату и торговле, между участниками "двадцатки" остаются расхождения.

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