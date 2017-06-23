Меркель соберет в Берлине лидеров ЕС в преддверии саммита "двадцатки"

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БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена 28-29 июня провести в Берлине встречу с лидерами европейских государств, чтобы согласовать с ними позицию по ключевым темам саммита "двадцатки", который пройдет в Гамбурге в июле. Об этом сообщила в пятницу на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
По ее словам, "Меркель намерена обсудить с ними подготовку к саммиту".
Саммит "двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля. Приоритетами своего председательства в G20 Германия назвала борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, борьбу с терроризмом и поддержку развития стран Африки. По ряду вопросов, в том числе по климату и торговле, между участниками "двадцатки" остаются расхождения.