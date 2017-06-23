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Эксперт: украинское общество устало от политики Порошенко

Международная панорама
23 июня, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, обращение Киевского облсовета к Верховной раде по сути подготавливает процедуру импичмента президента Украины

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обращение Киевского облсовета в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства означает начавшуюся на Украине подготовку к отстранению президента от власти и отражает накопившуюся в украинском обществе усталость от политики, проводимой властями страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Обращение Киевского облсовета к Верховной раде по сути подготавливает процедуру импичмента президента Украины", - сказал Чеснаков. Это решение, по его мнению, запустит цепную реакцию властей регионов, направленную против центральной власти.

"На местах гораздо острее чувствуют - украинское общество устало от петляний Порошенко и его постоянного вранья. Украинцы продолжают гибнуть в противостоянии с Донбассом, пока Порошенко, прикрываясь решениями Совета национальной безопасности и обороны и якобы давлением на него радикальных националистов, намеревается окончательно узурпировать власть", - отметил эксперт.

Киевский областной совет в пятницу обратился в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства, что должно позволить начать процедуру отстранения от власти действующего президента. Обращение было принято по инициативе фракции "Батькивщины". Его поддержали 57 из 62 депутатов местного парламента.

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