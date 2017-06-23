Экс-депутат рады: инициатива об импичменте Порошенко возникла, поскольку он - слабое звено

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вопрос об импичменте президенту стал на Украине трендом, поскольку все понимают, что Петр Порошенко - слабое звено. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Владимир Олейник, комментируя обращение Киевского облсовета в украинский парламент с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства.

"Порошенко достал всех. Его рейтинг на уровне обезжиренного кефира", - подчеркнул он. Олейник напомнил, что за все время своего правления Порошенко так и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Продолжается конфликт в Донбассе, люди стали жить хуже. Даже ситуация с так называемым безвизом с Евросоюзом, который вступил в силу с 11 июня, не настолько однозначная. Как подчеркнул экс-депутат, "хороша ложка к обеду". В 2013-2014 годах украинцы могли себе это позволить, сейчас же, по словам Олейника, "безвизовый режим никого не радует".

"Сейчас сложилась ситуация: либо Порошенко, либо Украина. И Украину надо спасать", - отметил Олейник, подчеркнув, что в Киевском областном совете это понимают. "Там понимают, что срочно надо принимать закон об импичменте", - сказал он. "Импичмент стал модным трендом на Украине. Я верю, что и другие субъекты подтянутся. Тяжело, но процесс пойдет", - заявил Олейник, указав, что недовольство политикой нынешнего президента растет во всех регионах.

Главной же причиной, побудившей Киевоблсовет выступить с инициативой, по мнению бывшего парламентария, является то, что "Порошенко - слабое звено". "Импичмент поддержит 84% населения Украины, поскольку ненавидят его. Об этом свидетельствуют и данные соцопросов", - указал Олейник. Кроме того, по его мнению, со временем к "Батькивщине", которая и выступила инициатором импичмента, присоединятся также "Самопомощь" и "Свобода", поскольку националисты также заинтересованы в этом.

Киевский областной совет в пятницу обратился в Верховную раду с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства, что должно позволить начать процедуру отстранения от власти действующего президента. Обращение было принято по инициативе фракции "Батькивщины". Его поддержали 57 из 62 депутатов местного парламента.