Штаб коалиции заявил о ликвидации в Сирии одного из ключевых финансистов ИГ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Сирии одного из ключевых финансистов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Фавваза Мухаммеда Джубейра ар-Рауи, который помогал переводить исламистам средства для организации террористических атак.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении штаба коалиционных сил.

По его сведениям, ар-Рауи, "уроженец Сирии и опытный финансист террористов, переводил миллионы долларов для совершения террористических атак". Он владел несколькими пунктами обмена валюты в Абу-Камале на востоке Сирии близ границы с Ираком. Имея разветвленную сеть контактов, он занимался переводами средств с территории, контролируемой ИГ, в другие страны и получал деньги из-за рубежа. Пособник террористов был уничтожен 16 июня в результате авиаудара.

В декабре 2016 года американский Минфин ввел санкции против ар-Рауи. Тогда США впервые применили карательные меры, направленные против финансовой сети ИГ.